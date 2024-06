AH-Fußball Meister und Pokalsieger an einem Tag

Sonnige Bedingungen, eine schöne Kulisse im Stadion Papiermühle in Dillingen – und am Ende die Erfüllung einer Mission, die vor zwei Jahren gestartet wurde. „Es war unser großes Ziel, diesen Titel zu holen, als wir die Alten Herren vor zwei Jahren gegründet haben“, sagt Peter Oswald, Spielertrainer der Ü 32 der SG Walpershofen-Riegelsberg, nachdem er am Samstag den Siegerpokal entgegengenommen hat.