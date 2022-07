Gastronomie in Corona-Zeiten : Wirtsleute fanden ihr Glück auf der Alm

Bischmisheim Agnes Limberger und Axel Munke sind gern Gastronomen. Selbst als die beiden in der Pandemie ihr Restaurant aufgeben mussten, wagten sie in derselben Branche den Neubeginn. Und sie haben es nicht bereut.

Einen gastronomischen Betrieb mitten in der Pandemie aufzumachen ist ganz schön mutig. Das dachten sich wohl auch Freunde und Bekannte von Axel Munke und Agnes Limberger, die die beiden beinahe für verrückt erklärt hätten. Das Paar betreibt seit rund einem Jahr in Bischmisheim die „Bischmisser Alm in der Hundehütte“. Axel Munke sagt: „Wir mussten hier bei Null anfangen.“ Und Agnes Limberger gibt ihm recht. Vorher betrieben die beiden den Bürgerhof Matze, ebenfalls in Bischmisheim, wo sie auch wohnen. Den Bürgerhof hatten sie rund vier Jahre lang, bis die Pandemie zuschlug, Restaurants zumachen mussten und nur Außenverkauf erlaubt war.