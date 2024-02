Chanson-Reihe in der Uni Madame Bihl setzt den Schlussakkord

Auch an der Seite von Anne Sylvestre, Yves Jamait oder Charles Aznavour überzeugte Bihl. „Sie ist aufmerksam für das, was das Leben der Menschen bewegt, und weiß mit einfühlsamem Gespür die Gesellschaft nachzuzeichnen – mit all ihren empörenden Schwächen und beflügelnden Hoffnungen“, bescheinigen die Veranstalter ihrem Gast. Mit dem neuen Programm „Il était une femme“ („Es war einmal eine Frau“) kommt Bihl am 29. Februar zum Abschluss der ersten Ausgabe von „Laisse chanter les filles“ nach Saarbrücken. Zu dieser Reihe laden das Institut für Musikwissenschaft und das Chansonarchiv Saarbrücken fünf Vertreterinnen des aktuellen französischen Chansons ein.