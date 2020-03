Aggression in Abstrichzentren : Land und Ärzte rufen Saarländer zu Besonnenheit auf

Saarbrücken Zunehmend aggressiver und fordernder treten Patienten, die auf einem Test auf das Coronavirus bestehen, gegenüber den Ärzten auf. Daher appellieren die saarländische Landesregierung und Ärzteschaft an die Saarländer, Ruhe zu bewahren

Die saarländische Landesregierung und Ärzte appellieren an die Besonnenheit der Saarländer, die sich derzeit in sehr hoher Zahl an die drei Abstrichzentren der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wenden. „Diese sollen nur von Personen aufgesucht werden, die zuvor mit ihrem Hausarzt die Berechtigung für einen Abstrich abgeklärt haben und für die eine entsprechende Überweisung an das Abstrichzentrum vorliegt“, teilt Regierungssprecher Alexander Zeyer schriftlich mit. Ein Abstrich sei in der Regel dann erforderlich, wenn Symptome wie Husten und Fieber vorliegen und ein Kontakt zu einem bestätigt am Coronavirus Erkrankten oder ein Aufenthalt innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet stattgefunden habe. Patienten ohne Beschwerden erhalten keinen Abstrich.