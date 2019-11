Arbeitsmarkt im Regionalverband Saarbrücken : 28 773 Menschen suchen Arbeit

Regionalverband Der Abschwung kostet immer mehr Männer und Frauen im Regionalverband ihre Stelle.

Die Agentur für Arbeit zählte im November 15 604 Arbeitslose im Regionalverband, 358 weniger als im Oktober, aber 1909 oder 13,9 Prozent mehr als im vor einem Jahr. Die Quote lag mit 8,9 Prozent um 1,0 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Es gab 28 773 Arbeitsuchende, 23 unter dem Vormonats- und 198 über dem Vorjahresniveau. Zu den Arbeitsuchenden gehören neben Arbeitslosen Menschen, die voraussichtlich nur kurz krank sind, Personen, die mehr als geringfügig beschäftigt sind und eine Aufstockung zum Lohn erhalten sowie Leute, die eine andere Stelle suchen. Agenturchef Jürgen Haßdenteufel erwartet in den nächsten Monaten einen deutlichen Anstieg der Zahlen.

Wegen des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezemer veranstaltet die Bundesagentur für Arbeit vom 2. bis zum 6. Dezember eine Aktionswoche. Menschen mit Handicaps seien oft überdurchschnittlich qualifiziert und leistungsstark und hätten trotzdem häufig Schwierigkeiten bei der Jobsuche. 890 oder 5,7 Prozent im Regionalverband gemeldeten Arbeitslosen sind schwerbehindert, 122 mehr als im Vorjahr. In den Agenturen für Arbeit helfen Fachkräfte Menschen mit Behinderung und Unternehmen bei der Arbeits- oder Ausbildungsplatzvermittlung. Und sie wissen, welche Zuschüsse es gibt. Bei der Agentur für Arbeit sank die Zahl der Arbeitslosen im November um 84 auf 3601, das waren 15,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Aktuell sind in der Arbeitslosenversicherung 336 Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet, zwei weniger als im Vormonat und 61 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter sank die Arbeitslosigkeit im November ebenfalls (minus 274 auf 12 003), lag aber um 13,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Rund 40 Prozent oder 4386 der beim Jobcenter Registrierten sind länger als ein Jahr gemeldet, 116 mehr als im Vorjahr. 554 dort gemeldete Arbeitslose sind schwerbehindert, ein Achtel mehr als im Vorjahr.