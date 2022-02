Stellenmarkt im Regionalverband Saarbrücken : 27 630 Menschen suchen Arbeit

Saarbrücken Der Arbeitsmarkt spiegelt die Erholung der Wirtschaft nach den härtesten Phasen der Corona-Krise. Davon profitierten im ersten Monat des Jahres sogar Langzeitarbeitslose.

Verglichen mit den Dezember-Werten stieg die Betroffenen-Zahl sowohl in der Arbeitslosenversicherung (plus 223), die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit liegt, als auch in der Grundsicherung, für die das Jobcenter im Regionalverband verantwortlich ist (plus 446 Personen). In der Arbeitslosenversicherung waren 3629 Menschen gemeldet, 1877 weniger als vor einem Jahr (minus 34,1 Prozent). Das Jobcenter verzeichnete in der Grundsicherung 12 101 Menschen als arbeitslos, 843 weniger als im Januar 2021 (minus 6,5 Prozent).