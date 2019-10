Arbeitsmarktstatistik : 28 796 Menschen suchen Arbeit

Regionalverband Zahlen im Regionalverband verschlechtern sich in fast allen Kategorien. Agentur ruft zu Weiterbildung auf.

Die Agentur für Arbeit meldet für Oktober einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 24 auf 3685, das waren 17,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei den Jüngeren unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit um 27 auf 389 im Vergleich zum Vormonat. Die Zahl der Arbeitslosen in der Altersgruppe 50 plus lag bei 1387. Sie ist gegenüber dem Vorjahr um 104 gestiegen.

Die Unterbeschäftigung lag im Regionalverband im Oktober mit 22 714 Personen um 1,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Anteil der Arbeitslosen an der Unterbeschäftigung betrug rund 70 Prozent. In der Unterbeschäftigung erfasst die Arbeitsagentur zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Menschen, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem „arbeitsmarktbedingten Sonderstatus“ sind. Letzteres trifft zum Beispiel für Menschen zu, die bei den Jobcentern gemeldet und 58 Jahre alt sind sowie seit mindestens einem Jahr kein Stellenangebot mehr bekommen haben. Die Arbeitsagentur will mit Hilfe der Kategorie Unterbeschäftigung umfassender darstellen, wie viele reguläre Stellen fehlen.