Arbeitmarkt im Regionalverband Saarbrücken : Agentur meldet 28 131 Arbeitsuchende

Saarbrücken Deutliche Rückgänge bei den Arbeitslosenzahlen, auffallende Zuwächse bei den offenen Stellen. Doch eine Zahl in der aktuellen Statistik lässt aufhorchen.

Bei der Agentur für Arbeit waren im August 3.885 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 328 mehr als im Juli. Das Jobcenter im Regionalverband Saarbrücken betreute im August 12 206 Arbeitslose gemeldet, 308 mehr als im Vormonat. In der Arbeitslosenversicherung hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent verringert, in der Grundsicherung hingegen lag die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 3,2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Zahl der Arbeitslosen im Saarland ist gegenüber dem Vormonat deutlicher gestiegen als im August in den vergangenen Jahren. Damals gab es meist nur leichte Veränderungen. Der markante Anstieg resultiert aus der Einbeziehung von Ukraine-Geflüchteten in die Betreuung durch die Jobcenter.

Seit dem 1. Juni werden aus der Ukraine Geflüchtete Menschen nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterstützt, sondern erhalten Grundsicherung. Für die Betroffenen bedeutet dies, dass die Jobcenter nun meist die erste Anlaufstelle sind, die „Hilfe aus einer Hand“ leisten. Die Neuaufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine dauert der Agentur zufolge im Saarland an, wenn auch in geringerem Umfang als noch im Juni und Juli.

Das waren 1447 mehr als im August 2021 (plus 44,8 Prozent). Die meisten neuen Stellen wurden im Baugewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel und im Verarbeitenden Gewerbe gemeldet. Aber auch in anderen Branchen bot sich ein attraktives Angebot an offenen Stellen, insbesondere im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, in der Zeitarbeit, im Öffentlichen Dienst, im Bereich Erziehung und Unterricht, im Gastgewerbe, im Bereich Verkehr und Lagerei, im Bereich Information und Kommunikation sowie im Finanz- und Versicherungsdienstleistungsbereich.