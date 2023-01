Arbeitsmarktbericht für den Regionalverband : 27 887 Menschen aus dem Regionalverband suchen Arbeit

Saarbrücken Bericht zum Stellenmarkt zeigt deutlich gesunkene Zahl an Langszeitarbeitlosen. Statistik spiegelt ein anhaltend großes Angebot.

In der Arbeitslosenversicherung, die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit Saarland liegt, waren im Dezember 3435 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, neun weniger als im November. In der Grundsicherung, für die das Jobcenter im Regionalverband zuständig ist, waren im aktuellen Monat 12 055 Arbeitslose gemeldet, 119 weniger als im Vormonat. In der Grundsicherung lag die Zahl der Arbeitslosen um 3,4 Prozent höher als im Vorjahr. Das hat nach Einschätzung der Statistiker damit zu tun, dass die aus der Ukraine Geflüchteten seit dem 1. Juni 2022 unter den vom Jobcenter Betreuten mitgezählt sind.