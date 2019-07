Jobs im Nachbarland : Agentur für Arbeit gibt Tipps für Grenzgänger

Saarbrücken Die Eures-Beratung der Agentur für Arbeit Saarland bietet in Kooperation mit der französischen Arbeitsverwaltung Pôle Emploi regelmäßige Informationsveranstaltungen für Grenzgänger an, um ihnen die Orientierung auf dem länderübergreifenden Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Die nächste Informationsveranstaltung ist am Dienstag, 30. Juli – und zwar von 10 bis 12 Uhr in der Agentur für Arbeit, im Gruppenraum des Berufsinformationszentrums (Biz) im Erdgeschoss, Hafenstraße 18, 66111 Saarbrücken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Grenzgänger mit Wohnsitz in Frankreich und Arbeitsort im Saarland, deren Arbeitsvertrag endet und die sich arbeitslos melden müssen, benötigen detaillierte Informationen zum Verfahren der Arbeitslosmeldung und zur Arbeitssuche. In der Informationsveranstaltung erhalten sie konkrete Hilfestellungen für die Arbeitssuche im Saarland und haben die Gelegenheit, Fragen zum Grenzgänger-Status, zur Arbeitsbescheinigung PD U1 oder zum Arbeitslosengeldanspruch in Frankreich zu klären. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.