Heusweiler : Agentur für Arbeit hilft bei Weiterbildung

Heusweiler Dank Qualifizierungschancengesetz gibt’s 2019 rund 27 Millionen Euro zur Arbeitnehmer-Förderung.

„Wir befinden uns aktuell in einer Situation, in der wir einen massiven Bedarf an qualifizierten Fachkräften in verschiedensten Bereichen verzeichnen“, sagt Jürgen Haßdenteufel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit im Saarland. Die Möglichkeiten, Menschen bei ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen, hätten schon länger bestanden, seien jedoch durch das neue Gesetz nochmals erheblich verbessert worden. So stehe der Agentur für Arbeit im Saarland für das Jahr 2019 ein Betrag von 27 Millionen Euro zur Verfügung, um Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern. Im Jahr 2019 flossen bisher in rund 400 Fällen Fördermittel. Im Vergleich zu 2018 ein Zuwachs von rund 30 Prozent.