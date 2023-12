Sie strandeten 2022 im Saarland Afrikanische Studierende aus der Ukraine werden im Saarland jetzt zu Fachkräften in gesuchten Berufen

Sie kommen aus Ghana und Nigeria, Kamerun, Tunesien oder Marokko. Eigentlich wollten sie in der Ukraine studieren. Doch dann kam im Februar 2022 der Krieg – und aus diesen afrikanischen Studierenden wurden plötzlich Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchten. Doch anders als die Ukrainer gab es für die ausländischen Studentinnen und Studenten aus der Ukraine in Deutschland keine unbürokratische Aufnahme und schon gar keine Aufenthaltsgenehmigung. Ihnen drohte die Abschiebung in ihre afrikanischen Heimatländer, obwohl auch sie vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen waren und dort meist alles verloren hatten.