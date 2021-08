SZ-Serie Nachgehakt : Afghanische Akademikerin mit Forschungsauftrag vor Taliban gerettet

Maedchenschule Soria High School in Kabul, Afghanistan. Die Schule wird von der GIZ und UNICEF unterstuetzt. 19.06.2011 . Kabul Afghanistan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx Maedchenschule Soria High School in Kabul Afghanistan the School will from the GIZ and Unicef supported 19 06 2011 Kabul Afghanistan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx Foto: imago/photothek/imago stock

Sarah Faseli hat erfolgreich in Deutschland studiert und sich dann in ihrer Heimat Afghanistan engagiert. Mit dem Vormarsch der Taliban war sie in großer Gefahr - doch ein saarländisches Netzwerk konnte sie zurückholen.

Gut sechs Wochen ist es her, dass wir über Sarah Faseli berichteten. Eine Afghanin, die mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Deutschland studierte, promovierte und schließlich 2017 ganz bewusst, obwohl sie hätte in Deutschland bleiben können, in ihre Heimat zurückging, um an der Deutschabteilung der Universität Kabul zu lehren. „Sie wollte das Wissen, das sie sich in Deutschland angeeignet hatte, weitervermitteln“, erzählt der iranisch-stämmige Saarbrücker Asgar Abbaszadeh. Er kennt Faseli gut. Und zwar aus jenen drei Jahren, in denen er gemeinsam mit seiner Frau, der Lehrerin Martina Walzer, in Afghanistan lebte und arbeitete. Vor sechs Wochen berichteten wir auch über die Bemühungen des Ehepaares, Sarah Faseli nach Deutschland zu holen. Denn die Rückkehr der Taliban bedeutet für Faseli eine akute Gefahrensituation. „Für die Taliban ist sie eine unehrbare Frau“, erklärt Abbaszadeh. Als er zu Beginn dieser Woche die Tür öffnet, haben sich die Sorgenfalten auf seiner Stirn gemildert. Seine Bemühungen hatten Erfolg, seit Anfang letzter Woche ist Sarah Faseli in Deutschland.

Asgar Abbaszadeh ist schon seit seinen Studententagen in verschiedenen politischen und soziokulturellen Organisationen aktiv. Er ist unter anderem Mitgründer, Stellvertretender Vorsitzender und kulturpolitischer Sprecher des Ausländerbeirates Saarbrücken, war Initiator, Gründungsmitglied und 15 Jahre Geschäftsführer von „Ramesch“, einem Verein für interkulturelle und interreligiöse Begegnung und arbeitet derzeit als Berater und Vermittler für interkulturellen und interreligiösen Dialog. In all diesen Funktionen konnte Abbaszadeh über die Jahre hinweg viele Politik-Kontakte zu allen Parteien knüpfen, wie er sagt. Und die macht er sich, im Versuch Sarah Faseli zu helfen, zu Nutze. An einige Parteien habe er geschrieben, um Hilfe gebeten. Oft hätten diese „nicht einmal geantwortet“. Nicht so Heiko Maas. „Heiko und ich kennen uns, haben gelegentlich Kontakt und er weiß, dass ich und meine Frau in Afghanistan für den Wiederaufbau tätig waren“, erzählt Abbaszadeh. „Über Visumsanträge entscheiden unsere Auslandsvertretungen in jedem Einzelfall nach Maßgabe der geltenden aufenthaltsrechtlichen Vorschriften und sorgfältiger Prüfung aller Umstände im Einzelfall“, lässt das Heiko Maas unterstehende Auswärtige Amt hierzu verkünden. Mehr könne man „aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte“ zum Fall Faseli nicht sagen.