Studie von Ersatzkassen und Kassenärzte : Unnötige Antibiotika-Verordnungen im Saarland seit 2017 gesunken

Saarbrücken Die Ärzte im Saarland verschreiben bei akuten Atemwegsinfektionen einer Studie zufolge inzwischen seltener Antibiotika. Damit scheinen die Bemühungen der vergangenen Jahre gegen den unnötigen Einsatz von Antibiotika zu wirken.

Eine Studie im Rahmen des bundesweiten Modellvorhabens „Resistenzvermeidung durch adäquaten Antibiotikaeinsatz bei akuten Atemwegsinfektionen“ (Resist) von Ersatzkassen und Kassenärzten belegt den Rückgang der Verordnungen: Während in der Wintersaison 2016/2017 noch 29 Prozent der Patienten von Haus-, Kinder- und HNO-Ärzten mit akuten Atemwegsinfekten ein Antibiotikum erhielten, waren es 2018/2019 noch 24 Prozent. Dieser Trend machte sich bei den 209 Saar-Ärzten, die an dem Projekt und an einer speziellen Fortbildung teilnahmen, noch stärker bemerkbar: Sie senkten ihre Verordnungsrate im gleichen Zeitraum von 26 auf 20 Prozent.