Anwohner und Eltern verärgert : Ärger um heruntergekommene Sportfläche in Brebach

Das Multifunktionsfeld in Brebach ist heruntergekommen. Fußballtore, Basketballkörbe, Ruhebänke und eine Tischtennisplatte wurden von der Stadt aus Sicherheitsgründen entfernt. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Es sieht ein bisschen wie ein verlassener und heruntergekommener Ort aus, wenn man auf den großen Parkplatz vor der Brebacher Sporthalle fährt. Vor dem Container für Altglas stapeln sich Restmüllsäcke.

Auch auf dem Parkplatz selbst liegen Plastik, Flaschen und Müll herum. „So sieht es hier eigentlich immer aus. Sauber gemacht wird hier nur selten“, sagt ein Anwohner. Nachgefragt bei der Stadt Saarbrücken heißt es: „Der Parkplatz wurde erst kürzlich im Auftrag der Stadt grundgereinigt. Die Reinigung erfolgt monatlich.“ Normalerweise spielten auch Kinder auf dem öffentlich zugänglichen Multifunktionsfeld direkt neben der Halle. Doch davon ist seit Monaten nichts mehr zu sehen. Die Fußballtore und Basketballkörbe auf dem Multifunktionsfeld wurden von der Stadt entfernt – genau wie eine Tischtennisplatte und Ruhebänken direkt daneben. Am Zaun des Multifunktionsfeldes hängt ein Schild der Stadt Saarbrücken. Darauf steht der Hinweis der Stadt, dass der Platz wegen Sanierungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt bleibt.

„Um Unfälle aufgrund des schadhaften Sportbodenbelags möglichst zu verhindern, kann der Platz derzeit nicht genutzt werden. Daher wurden unter anderem die Tore und Körbe im letzten Herbst demontiert“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Für viele Eltern hat die Stadt viel zu spät reagiert, da sich schon Kinder auf dem Platz verletzt haben sollen. Die Kunststoffsicht des Multifunktionsfeldes, das in der 1990er Jahren für 250 000 Mark gebaut wurde, ist komplett hinüber. An manchen Stellen gib es Löcher, und es ist gar kein Belag mehr vorhaben. Eltern der dort spielenden Kinder hatten im Sommer vergangenen Jahres an die Stadt geschrieben, damit die Probleme behoben werden. Passiert ist außer dem Rückbau der Spielgeräte bislang nichts.

„Wir werden den Sportbodenbelag erneuern. Hierfür sind 50 000 Euro eingeplant. Wir streben eine möglichst schnelle Sanierung an, die Planungen laufen. Ein konkretes Datum für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest“, antwortete die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung. In den sozialen Medien im Internet gibt es seit längerem eine Diskussion über die gesamte Anlage. Dabei wird der Schwarze Peter nicht immer der Stadt in die Schuhe geschoben. Ein Kommentar lautet: „Und heranwachsende Nachwuchsgangster machen dann alles wieder kaputt, weil mehr läuft dort nicht rum. Wenn ich sehe, wer oder was dort täglich rumgammelt, dafür wäre mir das Geld zu schade als Landeshauptstadt. Brebach hat sich ins schlechte verändert, aber dafür können zum größten Teil die Einwohner was dafür.“