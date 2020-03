Kostenpflichtiger Inhalt: Bordell-Schließung gescheitert : Saarbrücker OB klagt über unpräzise Schließungsverfügung der Landesregierung

Saarbrücken Der Saarbrücker Rathauschef Uwe Conradt wollte ein Bordell schließen lassen, doch der Betreiber wehrte sich und berief sich ausgerechnet auf eine Verfügung der Landesregierung. Ist diese nicht präzise genug?

Uwe Conradt (CDU), seit Oktober Oberbürgermeister (OB) der Landeshauptstadt Saarbrücken, ist mit seiner Mannschaft vom Ordnungsamt bemüht, die Schließungsverfügungen, die die Landesregierung wegen des sich ausbreitenden Virus COVID-19 Ende vergangener Woche erlassen hat, in der Praxis umzusetzen. So machte sich der OB am Samstag mit gemischten Teams aus Orts- und Schutzpolizei auf den Weg, um die Verfügung vor Ort den Betriebsverantwortlichen in die Hand zu drücken und auf deren Umsetzung zu pochen.

Dies betrifft neben Saunabädern, Bars, Clubs, Diskotheken und Tanzveranstaltungen beispielsweise auch Prostitutionsbetriebe, also Bordelle. Doch da sind offenbar Grenzen durch Definition und Wortlaut in der Verfügung gesetzt. In einem Saarbrücker Bordell wurde Conradt nach eigenen Angaben von dem Inhaber mit der Botschaft empfangen, dieses Rotlicht-Etablissement sei von der Schließungsverfügung nicht betroffen, denn es seien nur „Veranstaltungen und Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen“ vorläufig untersagt. Dies habe auch eine telefonische Rückfrage bei der Corona-Hotline des Gesundheitsministeriums bestätigt. In diesem Bordell gebe es nur persönlichen Service für den Kunden, keine Menschen-Ansammlungen und keine Veranstaltungen. Deshalb laufe der Betrieb in gewohnter Form weiter. Die Kontrolleure von Stadt und Polizei händigten die Verfügung aus und belehrten den Chef, dass diese einzuhalten sei.

In den so genannten Handlungsanweisungen zu der Verfügung heißt es zum Thema Prostitution tatsächlich: „Keine Ansammlungen und Veranstaltungen in Prostitutionsgewerbe erlaubt, allenfalls gesteuerte Personengruppen mit Einhaltung der RKI- (Robert-Koch-Institut) Empfehlungen und mit Hygieneregelungen erlaubt.“

Conradt kommt daher zu dem Schluss, dass die Allgemeinverfügung „in der Praxis teilweise nicht umsetzbar ist – mangels einer eindeutigen Regelung“. Der Rathauschef rät deshalb: „Es macht vieles für die ausführenden Verwaltungen und die Betreiber der Einrichtungen einfacher, je klarer und eindeutiger die Allgemeinverfügung ist.“

Er wünscht sich zudem eine bessere Kommunikation und Pressearbeit. Denn in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums vom Samstag, 14. März, ergibt sich schon aus der Überschrift, dass unter anderem die „sofortige Schließung“ des Prostitutionsgewerbes angeordnet werde. Im Text heißt es dann weiter, vorerst bis zum 24. April gelte, dass auch „das Zusammentreffen … in Discos, Clubs, Bars, Saunen und im Prostitutionsgewerbe“ untersagt sei. Der Oberbürgermeister: „Diese amtliche Bekanntmachung ist zumindest missverständlich formuliert.“