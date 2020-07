Streit über : Wo Häuser Tauben Platz zum Brüten bieten

Dieses Gebäude in der Großherzog-Friedrich-Straße ist wegen der offenen ersten Etage zum Tauben-Domizil geworden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Mitten in Saarbrücken locken offen stehende Immobilien die Vögel an. Das läuft dem Ziel zuwider, die Zahl der Tiere zu begrenzen.

Wie eine Höhle liegt die erste Etage des leeren Gebäudes in der Abendluft. Holzplatten schirmen sie nur teilweise zur Großherzog-Friedrich-Straße hin ab. Tauben sitzen darauf. In der Rückwand klafft ein Loch. Eine weitere Taube gleitet in diese Behausung, als kenne sie den Weg im Schlaf. Eine Flaumfeder schwebt heraus. Taubentreffpunkte wie dieser sind vielen ein Dorn im Auge.

Etwa dem Hauseigentümer aus der Gerberstraße, der am Freitag ins SZ-Pressehaus kam. Er klagte über vollgekotete Dachrinnen und verdreckte Bürgersteige vor seinem Anwesen. Ihn erstaunen die vielen Vogel-Hinterlassenschaften an dieser prominenten Stelle der Innenstadt nicht. Schon gar nicht angesichts der Taubenschar auf dem obersten Rathaus-Parkdeck, die er mit seinem Smartphone fotografiert hat.

Der Anwohner macht den Tauben-Treffpunkt größtenteils verantwortlich für den Vogelkot in der Umgebung. Ihn will der Hauseigentümer den Mietern in seinem Haus mit sechs Wohnungen und zwei Geschäften auf keinen Fall zumuten. Schon gar nicht in diesem Jahr. „Erst Corona und jetzt das.“ Der Mann schaltete am Freitag das Ordnungsamt der Stadt ein und wartet auf Antwort.

Antworten erwartet nicht nur er. Ein Hilferuf von der anderen Saarseite erreichte die SZ noch vor dem Besuch des St. Johanner Hauseigentümers. Die Alt-Saarbrückerin Rosa Gregoria Romero sagte, sie sei wie rund weitere 100 Bürger von einer „Taubenplage“ betroffen. Kot und Staub gebe es vor allem in der Keplerstraße, der Gärtnerstraße, in der Heuduckstraße und Richtung Messegelände. Beides sei gesundheitsgefährdend und könne schwere Allergien auslösen.

Die SZ leitete die Beobachtungen weiter an die Stadtverwaltung. Die nahm sich der Sache an. Ihr Sprecher Thomas Blug teilte mit, was dabei herauskam: „Wir haben den Sachverhalt vor Ort geprüft und dabei keine Verkotung, Federn oder andere Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Taubenplage hindeuten. Bisher sind auch noch keine Bürgerinnen oder Bürger mit diesem Problem an uns herangetreten.“

Die letzte Taubenzählung habe für die betroffenen Alt-Saarbrücker Bereiche zwei Schwärme von insgesamt 49 Tieren ergeben, während in der gesamten Stadt insgesamt 750 Tiere gezählt worden seien. Demnach gibt es also keine Häufung in Alt-Saarbrücken.

Blug ergänzte, auf Privatgrundgrundstücken sei der jeweilige Eigentümer dafür zuständig, Verunreinigungen zu beseitigen. Auf öffentlichen Flächen sei das Sache der Kommune. „Öffentliche Plätze werden regelmäßig vom Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) gereinigt. Die Reinigungspflicht für öffentliche Flächen, insbesondere für Gehwege, wird in einigen Fällen nach der Straßenreinigungssatzung auf den jeweils angrenzenden Grundstückseigentümer übertragen.“ Das sei der Fall in den von Rosa Maria Gregoria Romero genannten Straßen.

Blug betont, die Stadt tue durchaus etwas, damit die Zahl der Stadttauben nicht überhand nimmt. „Um die Zahl zu begrenzen, setzen wir auf das Stadttaubenkonzept, das mit dem Stadttaubenverein umgesetzt wird.“ In den Taubenhäusern der Stadt würden die Vögel gezielt versorgt, aber nicht überfüttert. Und: „Dort können sie ihre Notdurft verrichten. So soll möglichst wenig Kot in der Stadt verteilt werden.“

Dass es durchaus an einigen Stellen Alt-Saarbrückens Schwierigkeiten mit Tauben gibt, weiß die Tierschützerin Helga Ehretsmann. Die Vorsitzende des Vereins Stadttauben Saarbrücken hatte erst vor Kurzem einen Einsatz in der Françoisstraße. „Eines der Häuser dort war oben offen, und wir mussten Tauben herausholen.“

Viel stärker betroffen von unkontrollierten Tauben-Brutplätzen sei allerdings St. Johann. „Der Grund für die Tauben-Brennpunkte sind leerstehende Immobilien in der Innenstadt. Dort finden Stadttauben die nötigen Brutgelegenheiten. Wir tauschen bei uns die Eier ja aus. Aber dort wird alles gelassen, wie es ist.“

Mit allen Begleiterscheinungen, wie Ehretsmann hervorhebt. „Die unerwünschte Nistplatzbereitstellung führt zum steten Populationszuwachs und zur Verelendung der Stadttauben vor Ort. Probleme gibt es vor allem, weil niemand den Kot beseitigt, wie es in unseren Taubenhäusern geschieht.“

Der Stadttaubenverein hat eine Idee: „Wir fordern, dass die Verpflichtung, Gebäude in Schuss zu halten, in die Saarbrücker Polizeiverordnung aufgenommen wird.“ Denn für Ehretsmann steht fest: „Solange es Immobilien gibt, in denen die Stadttauben Brutgelegenheiten finden, wird es Tauben-Hotspots geben. Sie sind immer ein menschengemachtes Problem.“

Eine der Tauben, die das leerstehende Haus in der Saarbrücker Innenstadt ansteuern, blickt von dort in die Umgebung. Foto: BeckerBredel