Kirchenkreis Ost erlegt sich strikte Regeln auf : Alle Ämter nur noch mit Führungszeugnis

Saarbrücken Evangelischer Kirchenkreis Saar-Ost beschließt striktes Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.

Künftig müssen alle haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen im Saarland ab einem Alter von 14 Jahren an einer Schulung zur Prävention teilnehmen. Ebenso müssen alle regelmäßig Erweiterte Führungszeugnisse vorlegen. Zwei Vertrauenspersonen, ausgebildete Fachkräfte in Prävention und Beratung, stehen als vertrauliche Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Wichtig seien auch Beschwerdemanagement und Regeln zur Rehabilitation: „Nicht nur Menschen, die zu Unrecht beschuldigt wurden, sondern auch Betroffene, denen zunächst nicht geglaubt wurde, sollen rehabilitiert werden“, betonte die Jugendreferentin.