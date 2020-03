Saarbrücken : Corona-Krise: Stadtverwaltung hilft nur noch gegen Termin

Die Stadtverwaltung will Besucher nur noch in Ausnahmefällen ins Rathaus St. Johann oder andere Verwaltungsgebäude lassen. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken In der Coronakrise ist die Stadtverwaltung nur noch nach Terminvereinbarung zu erreichen. Die Bürger sollen ihre Anliegen möglichst am Telefon oder online klären.

Am Montag hat die Stadtverwaltung bekanntgegeben, dass „zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bürgerdienste der Stadtverwaltung ab Dienstag, 17. März, nur noch Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung bedienen“. Am Dienstag präzisierte die Verwaltung, was außer den Bürgerämtern noch betroffen ist, um „den Publikumsverkehr auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren“. Die Angebote der Ämter sollen dagegen telefonisch oder online möglichst uneingeschränkt weiter zur Verfügung stehen.