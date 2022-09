SZ-Ältestenrat : Regina Görner im SZ-Ältestenrat: Senioren das Leben in der digitalen Welt erleichtern

Saarbrücken Nach der Corona-Zwangspause hat sich der SZ-Ältestenrat neu aufgestellt. Jetzt kam er erstmals unter der Leitung von Susann Breßlein im Pressehaus der Saarbrücker Zeitung zusammen. Als Referentin war Regina Görner (72) eingeladen. Die ehemalige Saar-Gesundheitsministerin ist heute Vorsitzende der einflussreichen Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso).

Die „Bagso“: Lobby-Verband für Senioren

Mehr als eine Stunde lang arbeitete die 72-Jährige dann in ihrem engagierten, quirligen Vortrag die vielen Felder der Seniorenpolitik ab, in denen es aus ihrer Sicht Handlungsbedarf gebe. Dabei ging es zwar zum einen um die aktuelle Lage, beispielsweise das Energiegeld der Bundesregierung, das nun im zweiten Anlauf auch an Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt wird. Und auch zum Thema Sterbehilfe formulierte Görner eine klare Position. Suizidassistenz zu vereinfachen sei nicht die Lösung, vielmehr müsse verhindert werden, dass alte, kranke Menschen keinen anderen Ausweg für sich sehen: „Warum gibt es so wenig Präventionsangebote?“ Und natürlich thematisierte Görner die Zustände in der Pflege und die Situation in den Altenheimen, vor allem während der Pandemie. In der Alten- und der Behindertenpflege laufe vieles schief, weil Angebote „kontraproduktiv organisiert“ seien. „Wir müssen bessere Strukturen auf kommunaler Ebene schaffen und überlegen, was wir professionell und was wir ehrenamtlich machen“, so Görner. „Zentrales Ziel muss es sein, dass Kommunen nicht erst dann aktiv werden, wenn das Elend da ist“, sagte sie in Bezug auf die oft fehlende Unterstützung alter Menschen, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesichert werden müsse. Weil auch dies letztendlich Kosten spare. „Wir brauchen kommunale Altenpläne!“ Dazu habe eine Umfrage der Bagso unter Kommunen ergeben, dass eine präventive Seniorenarbeit nicht nur abhängig sei von finanziellen Faktoren.