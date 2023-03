Ältestenrat Ohne Netzausbau keine Energiewende: Senioren diskutieren mit Stadtwerke-Chef

Kaum ein Thema wird zurzeit so intensiv diskutiert wie die Energieversorgung – und wie man sie zukünftig grün und sicher macht. Auch die Senioren treibt das Thema um. Welches Heizungssystem soll es in Zukunft sein? Wie bezahlen wir die steigenden Strom- und Heizkosten? Wo kommt genug erneuerbare Energie her? Wie dämmt man die vielen alten Häuser und was kostet das?