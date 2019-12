Kirchengemeinde Brebach-Fechingen : Evangelische Christen feiern dreimal im Advent

Brebach Wer sich auf Weihnachten einstimmen möchte, kann das bei der evangelischen Kirchengemeinde Brebach Fechingen tun.

Die evangelische Kirchengemeinde Brebach-Fechingen setzt ihr Adventsprogramm fort am Samstag, 14. Dezember. Dann feiern die Protestanten im Gemeindezentrum Brebach, Jakobstraße 12-16, den Adventsmarkt mit dem „BürgerInnenzentrum Brebach“. Um 15 Uhr beginnt der Adventsmarkt, und der Frauentreff Brebach beschließt ihn ab 18 Uhr mit einem Gottesdienst. Die Christinnen ließen sich vom Adventsgottesdienst der Frauenhilfen in der Evangelischen Kirche im Rheinland inspirieren. Einen ökumenischen Gottesdienst gibt es am Sonntag, 22. Dezember, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche Fechingen, Am Kirchberg 8. Alle Kinder sind mit ihren Familien willkommen. Den Gottesdienst gestaltet der Kindergarten Sonnenblume. Bereits drei Tage zuvor stimmt dieser Kindergarten in einem Gottesdienst ab 9.15 Uhr in der Kirche in Fechingen darauf ein.