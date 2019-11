Ensheim : Adventsmarkt in Ensheim

Ensheim Die Gemeinde St. Peter Ensheim lädt am ersten Adventswochenende zum Adventsmarkt in und ums Pfarrheim in der Schwester-Gottfrieda-Straße 7 ein. Die Stände öffnen am Samstag, 30. November, um 15 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die offizielle Eröffnung ist um 17 Uhr. Am Sonntag gibt’s ab 11.30 Uhr Frühschoppen in der Altenstube, ab 12 Uhr folgen als Mittagessen Rindfleisch mit Bratkartoffeln und Meerrettich oder Kürbiscremesuppe. Um 17 Uhr schaut der Nikolaus vorbei. Für Kinder gibt es die Mal- und Bastelstube im Petruskeller. Die ist am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Wer alte Handys oder Smartphones hat, kann sie beim Markt spenden – an Missio und die Kolpingfamilie.