Für jedes Kind ein Holzrohling : Für den selbst gebastelten Nikolaus aus dem Saarforst

Saarbrücken Der Saarforst Landesbetrieb startet an diesem Dienstag seine Adventsaktion und schenkt Kindern Holzrohlinge zum Basteln.

(red) Noch fünf Mal schlafen bis zum Nikolaustag, aber das Warten auf den beliebten Gabenbringer können sich Kinder im Saarland durch weihnachtliche Bastelei verkürzen. Damit dabei der Duft des Waldes in die heimischen Stuben kommt, startet der Saarforst Landesbetrieb an diesem Dienstag seine Adventsaktion und schenkt Kindern Holzrohlinge.

Mit etwas Fantasie und Geschick, oder Hilfe von den Eltern, können aus den Holzstücken Nikolaus- oder Rentiergesichter entstehen. Die Förster werden ab diesem Dienstag in 31 Revieren an 76 Parkplätzen am Wald Rohlinge aus Schadholz deponieren. Willkommen sind sowohl Familien als auch Kitagruppen, pro Kind gibt es ein Holzstück.