Virtueller Wettkampf : Berlin, Berlin, der HCS Saarbrücken fährt nach Berlin

Saarbrücken 114 Aktive und Jugendliche haben bei einem virtuellen Wettkampf durch Trainingseinheiten Kilometer für ihr Team gesammelt.

„Was unseren Mädels und Jungs am meisten fehlt, ist der Wettkampf – das Handball spielen. Zumindest den Wettkampf wollen wir den Spielerinnen und Spielern anbieten“, dachte sich der Club. Und startete am 1. Dezember eine virtuelle „Challenge“. Der Wettkampf mit zwei Teams startete an der Bruchwiesenhalle in Saarbrücken und endete am 24. Dezember am Brandenburger Tor in Berlin.