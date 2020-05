Interview Adolf-Bender-Zentrum : „Das Misstrauen in die Demokratie hat zugenommen“

Saarbrücken/St. Wendel Michael Groß und Yannick Meisberger sehen in den Corona-Protesten vor allem eine wachsende Skepsis gegenüber dem Staat.

Michael Groß : Verschwörungstheorien haben in Krisenzeiten oft Hochkonjunktur. Die jetzige Coronapandemie stellt uns vor Herausforderungen, die sehr komplex sind und die man auch ganz schwer fassen kann. Verschwörungstheorien bieten einfache Antworten darauf. Sie behaupten eine angebliche böse Macht als vermeintlichen Schuldigen. Daher sind sie für viele Menschen auch so interessant. Diejenigen, die diese Verschwörungstheorien entwickeln und verbreiten, haben natürlich auch andere Interessen, wie etwa Geltungsdrang oder Selbstdarstellung.

Michael Groß : Das ist jetzt natürlich noch schwer zu beurteilen, in welche Richtung diese Proteste laufen werden. Wenn man sich aber die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, dann ist schon festzustellen, dass dieses Misstrauen in demokratische Strukturen und in die Funktionsweisen unserer Demokratie teilweise zugenommen hat und vor allem lauter und sichtbarer geworden ist.

Michael Groß: Ich glaube wir müssen uns in der Gesellschaft viel stärker mit der Frage auseinandersetzen, wie wir mit Informationen umgehen. Verschwörungstheorien vereinfachen gesellschaftliche Systeme und Entwicklungen massiv und gaukeln ein Gesellschaftsbild vor, was es so nicht gibt. Dass alles planbar wäre, beispielsweise. Vieles ist aber nicht planbar. Da eine Medien- und Gesellschaftskompetenz weiter zu fördern ist in meinen Augen wichtig. Die politische Bildung ist daher weiterhin ein sehr wichtiges Element, um diesen Entwicklungen zu begegnen.