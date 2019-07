Für Drahtesel-Fans : Fahrrad-Club lädt zum Radeln und in die Werkstatt

Fahrrad-Club lädt zum Radeln und in die Werkstatt

Saarbrücken Alle, die den Tag auf dem Rad ausklingen lassen möchten, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Donnerstag, 25. Juli, zu einer Feierabendtour ein. Die Tour mit 25 bis 40 Kilometer Länge ist für Einsteiger, Familien und alle, die gemütlich Radfahren möchten, bestens geeignet.

Treffpunkt ist um 18 Uhr am St. Johanner Markt.

Außerdem teilt der ADFC mit, dass am Samstag, 27. Juli, seine Selbsthilfewerkstatt von 12.30 bis 16 Uhr geöffnet ist. Sie steht allen offen, die ihr Fahrrad pflegen oder reparieren wollen. Die Benutzung ist für Mitglieder kostenlos, Nicht-Mitglieder zahlen 5 Euro. Betreuer aus der ADFC-Werkstattgruppe stehen zur Beratung bereit. Die Werkstatt ist in der Kronenstraße in der Nähe des St. Johanner Marktes.