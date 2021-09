Großbaustelle in St. Arnual : Streit um Pläne – Wie können Ampeln eigentlich den Verkehrsfluss an einem Kreisverkehr verbessern?

Die Aufbauarbeiten für die Sperrung des Kreisverkehrs über der A 620 in St. Arnual, hier die Ecke Koßmann-/Julius-Kiefer-Straße. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Großbaustelle am Kreisverkehr über der A 620 in Saarbrücken-St. Arnual sorgt für Streit unter Verkehrs-Experten. Der ADAC lobt das geplante Ampelsystem. Der VCD dagegen nennt Ampeln ein Unfallrisiko und vermisst die Beteiligung der Bürger. Und was sagt der Auftraggeber Autobahn-GmbH dazu?