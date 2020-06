Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrspolitik : ADAC: Keine Radwege auf Hauptstraßen

Der Radweg in der Lebacher Straße ist für den ADAC ein Beispiel dafür, wie es nicht funktionieren kann: Wenn Autofahrer wie vorgeschrieben 1,50 Meter Abstand beim Überholen einhalten, sei ein Überholen nicht möglich. Das führe zur Behinderung des Verkehrsflusses und zu Staus, sagt der ADAC. Foto: ADFC

Saarbrücken Automobilclub fordert, Straßen mit viel Verkehr den Autofahrern zu überlassen und Radwege in Nebenstraßen zu verlegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Gutes Wetter und die Corana-Krise sind keine guten Voraussetzung, um Pläne zu schmieden, mit denen man Autofahrern etwas nimmt, um es Radfahrern zu geben, findet Wilfried Pukallus. Der Pensionär, der mal Leiter der saarländischen Verkehrspolizei-Inspektion war und nun Vorstand für Verkehr

und stellvertretender Vorsitzender des ADAC Saarland ist, sieht mit Sorge, dass der Radfahrclub ADFC und Umweltorganisationen den Straßenraum neu aufteilen wollen.

Wie in Saarbrücken (wir haben berichtet) gebe es bundesweit „Bestrebungen, die derzeit geringere coronabedingte Verkehrsmenge zu nutzen, den Verkehrsraum in den Städten anders aufzuteilen“. Dabei stimmt Pukallus den Rad-Aktivisten zunächst zu: Ja, insbesondere wegen der Angst vor Ansteckung steigen gerade viele Menschen von Bus und Saarbahn aufs Rad um. „Nur, es gibt eine Zeit nach Corona. Und hier wird, so die Vorhersagen, nicht nur der Radverkehr, sondern insbesondere der Pkw-Verkehr deutlich zunehmen, weil die Menschen, leider, weiter Angst haben, den ÖPNV zu nutzen“, sagt Pukallus. Man dürfe sich auch nicht täuschen lassen. Jetzt, bei gutem Wetter, falle es vielen Menschen leicht, aufs Rad zu steigen. „Aber wenn es dann nass ist, glatt ist, morgens und abends dunkel, dann nimmt der Anteil der Radfahrer wieder ab“, sagt er.

Der Automobilclub lehnt daher eine Umwidmung von Autostraßen zu Radwegen ab. Und er geht noch weiter. Radwege, fordert Pukallus, sollen generell nicht auf den Hauptverkehrsadern liegen. Sie sollen parallel dazu durch Nebenstraßen geführt werden. Das verbessere den Verkehrsfluss und erhöhe die Sicherheit der Radfahrer. Pukallus nennt den Radweg auf der Lebacher Straße. Da zeige sich die „ganze Unsinnigkeit“ der Radwegeplanung. Die Straße sei zu eng. Wenn ein Radfahrer auf der Mitte des Radwegs fahre, sei es wegen des vorgeschriebenen Abstands von 1,50 Meter unmöglich, ihn zu überholen, weil der Autofahrer auch nicht auf die Saarbahntrasse ausweichen darf. Das behindere den Verkehr. Der Radweg solle hier parallel durchs Wohngebiet geführt werden, fordert der ADAC.

Außerdem regt der Automobilclub an, zu überprüfen, ob jedes eingeschränkte Halteverbot wirklich sein muss. Die Halteverbotsstreifen seien oft zugeparkt, „weil viele da eine Möglichkeit sehen, billiger zu parken als bei Q-Park“, sagt Pukallus. Das führe dazu, dass diejenigen, für die die Zonen freigehalten werden sollen, also Anlieferer und Paketdienste, in der zweiten Reihe parken. Das behindere wiederum den Verkehr. Der ADAC sieht da verschiedene Lösungsmöglichkeiten: Entweder die Stadt kontrolliere konsequenter. Oder sie mache aus einem Teil der Halteverbotszonen reguläre Parkplätze. Oder sie mache sie zu Radwegen.