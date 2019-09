Drama : Saarbrücker Schauspielschüler mit Biss

Saarbrücken Die Jugendklasse der Schauspielschule „acting and arts“ spielte Frank Wedekinds Skandal-Stück „Frühlingserwachen“.

Vom anfänglichen Widerwillen der Jungendlichen ist bei der Premiere vor vollem Haus vergangenen Dienstag nichts mehr zu spüren. Im Chor beginnen sie Psalm 1 zu rezitieren: „Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen.“ Den Blick starr in die Ferne gerichtet, knallen sie ihre Stühle im Rhythmus auf den Boden, verleihen ihren Worten Nachdruck. Sie wirken entschlossen, zu allem bereit. Passender könnte dieses Stück wohl nicht eingeleitet werden, schließlich befinden sich auch die Figuren dieses Stückes im ewigen Spannungsfeld zwischen falsch und richtig, zwischen gut und böse, zwischen dem, was die Gesellschaft einem vorschreibt und dem was man selbst will.

So heißt es gen Ende des Stückes: „Unter Moral verstehe ich das reelle Produkt zweier imaginärer Größen. Die imaginären Größen sind: Sollen und Wollen. Das Produkt heißt Moral und lässt sich in seiner Realität nicht leugnen“ – und das erfahren die Figuren am eigenen Leib. Die junge Wendla Bergmann bekommt ein langes, züchtiges Kleid genäht, will aber viel lieber, ungeachtet ihrer eigenen körperlichen Entwicklung, noch einmal das kurze Kleid aus dem letzten Jahr tragen. Hauptfigur Moritz Stiefel soll noch nichts über Sexualität wissen, wollen tut er es trotzdem. Angesichts der liberalen Erziehung seiner Eltern, weiss Melchior Gabor genau Bescheid, und obwohl er nicht soll, klärt er seinen Schulfreund Moritz Stiefel in einem langen Brief samt Illustrationen auf. Auch Hänschen Rilow und Ernst Röbel sollen sich nicht lieben. Sie tun es trotzdem. Und Frau Bergmann würde ihrer Tochter gerne erklären, wie das mit dem Kinder kriegen funktioniert, die sittliche Ordnung verbietet es ihr allerdings. Auch wenn einige, wenige Figuren gerade noch so davonkommen, fordert die spießbürgerliche Moral ihre Opfer: Angesichts der Tatsache, dass er nicht versetzt wurde, nimmt Moritz Stiefel sich das Leben. Wendla wird schwanger – und stirbt an den Folgen der Abtreibung, zu der ihre Mutter sie drängt. Und Melchior Gabor landet aufgrund seines schmutzigen Traktates in der Korrektionsanstalt.