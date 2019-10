Heusweiler/Hüttigweiler : „Gewinnen ist irgendwie schöner als Verlieren“

Heusweilers Halef Cakmak (rot) und sein Gegner aus Hüttigweiler, Alexandru Burca , (blau). . Foto: Andreas Schlichter

Heusweiler Im Saarderby der Ringer-Bundesliga gelang am Samstag dem AC Heusweiler ein 16:9-Sieg über den ASV Hüttigweiler.

Von Patric Cordier

„Hier regiert der A-C-H“ skandierten Fans und Mannschaft des AC Heusweiler am Samstag nach dem 16:9-Sieg im Saarderby der Ringer-Bundesliga über den ASV Hüttigweiler. „Gewinnen ist irgendwie schöner als Verlieren“, sagte schelmisch Heusweilers Vorsitzender Bernd Weiland, dem sein Team mit dem Erfolg vorerst Tabellenplatz drei und damit ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk beschert hatte.

„Schuld“ am erfolgreichen Saisonstart tragen vor allem die beiden Neuzugänge Nico Zarkone und Gennadji Cudinovic. Die beiden Ex-Köllerbacher konnten bislang alle Kämpfe für den neuen Verein gewinnen, holten dabei insgesamt 13 Punkte für die Mannschaftswertung. Auch am Samstag entschieden die beiden die Schlüsselkämpfe für sich. Zarcone setzte sich in der Klasse bis 66 Kilo Freistil nach 0:2-Rückstand noch klar mit 6:2 gegen Andrei Dukov durch. Cudinovic hatte es in der Klasse bis 98 Kilo Freistil mit Denis Balaur zu tun - auf dem Papier keine leichte Aufgabe. Auf der Matte machte der deutsche Nationalringer aber kurzen Prozess. Nach 37 Sekunden lag Hüttigweilers Moldawier auf den Schultern.

„Nico und Genna scheinen gefühlt schon ewig bei uns zu ringen. Sie passen einfach hierher“, freute sich Heusweilers Trainer Cacan Cakmak über die Integration der beiden Neuen, „Genna übernimmt schon Verantwortung für die gesamte Mannschaft - auch das ist wichtig und gefällt mir gut.“ Dass die beiden etwas mehr im Rampenlicht des Interesses stehen, sehen die Teamkollegen bislang als Vorteil, nimmt es ihnen doch auch einen Teil des Druckes. „Die Gemeinschaft ist noch enger geworden“, sagte Sebastian Janowski, der sich in einem engen Kampf gegen Till Bialek in der klasse bis 86 Kilo griechisch-römisch mit 1:0 durchsetzen konnte: „Wir kennen uns in- und auswendig, aber ich hatte heute ein gutes Gefühl.“

450 Zuschauer in der Sporthalle an der Gemeinschaftsschule sorgten für zeitweise hitzige Derbyatmosphäre, an der auch Mattenleiter Christian Deeken mit einigen engen Entscheidungen seinen Anteil hatte. „Ich tue mich schwer damit, dem Mann mit der Pfeiffe die Schuld zu geben. Aber heute hatte er in einigen Kämpfen eine sehr unglückliche Hand“, hielt sich ASV-Trainer Christoph Gall mit seiner Kritik zurück

Hüttigweiler hatte beispielsweise Heusweilers Daniel Meiser in der Klasse bis 71 Kilo Greco gegen Urs von Tugginer auf den Schultern gesehen - der Schiedsrichter nicht. „Dann steht es halt vor den letzten beiden Kämpfen 12:12“, rechnete Gall vor, „dann müssen die beiden am Schluss nicht volles Risiko gehen.“

Babajan Ahmadi (1:0 über Timm Schwarz, 75 Kilo Freistil) und Stoyan Kubatov (3:0 über Roman Purcakowski, 75 Kilo Greco) konnten so den zweiten Sieg im dritten Derby dieser Woche für den AC Heusweiler sicherstellen.