Aktionstag „Safe Abortion Day“ : „Abtreibungen müssen enttabuisiert werden“

„Freier, sicherer, legaler Zugang zum Schwangerschaftsabbruch jetzt!!“ fordert eine Demonstratin in Berlin. Abtreibungen sind laut Strafgesetzbuch verboten. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Saarbrücken Die Einrichtungsleiterin der Beratungsstelle Pro Familia in Saarbrücken über die Notwendigkeit legaler Schwangerschaftsabbrüche.

„Safe Abortion Day“ – mit dem internationale Aktionstag an diesem Montag fordern viele Organisationen weltweit das Recht für Frauen, legal und sicher eine Abtreibung vornehmen zu lassen. „Schwangerschaftsabbruch ist eine Grundversogung! Egal wo. Egal wer. Egal warum“, unter diesem Titel veranstaltet die Beratungsstelle Pro Familia in Saarbrücken an diesem Tag eine Diskussionsrunde mit Expertinnen. Die SZ sprach vorab mit Eva Szalontai, Einrichtungsleiterin der Saarbrücker Beratungsstelle.

Schwangerschaftsabbrüche sind laut Strafgesetzbuch grundsätzlich verboten. Es gibt Ausnahmen…

SZALONTAI Eine Frau, die die Schwangerschaft nicht austragen möchte, hat die Möglichkeit, sich nach der so genannten Beratungsregel für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Dazu dürfen seit der Befruchtung nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sein. Die Frau muss eine Beratung bei einer anerkannten Beratungsstelle in Anspruch genommen und eine Beratungsbescheinigung erhalten haben. Zwischen der Beratung und dem Abbruch müssen mindestens drei Tage liegen. Es gibt auch die kriminologische Indikation, also wenn die Schwangerschaft Folge einer Straftat ist, etwa einer Vergewaltigung. Und es gibt die medizinische Indikation, das heißt, wenn das Leben beziehungsweise die körperliche oder seelische Gesundheit der Frau durch die Schwangerschaft ernstlich gefährdet ist. Der Schwangerschaftsabbruch ist in den genannten Fällen straffrei, bleibt aber grundsätzlich rechtswidrig. Das ist das Widersprüchliche, und macht es oft auch schwer.

Wie wichtig ist eine Beratung?

SZALONTAI Unsere Aufgabe ist es, die Frau in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen und sie zu ermutigen. Gibt es Angebote an psychosozialen Hilfen, die ihr erlauben, die Schwangerschaft auszutragen? Wir beraten ergebnisoffen und wir respektieren jede Entscheidung, und stellen den Beratungsschein aus. Eine Frau muss sich vor uns nicht rechtfertigen, warum sie einen Abbruch möchte.

Was bewegt die Frauen, ein Kind nicht auszutragen?

SZALONTAI Als Gründe für die Entscheidung zum Abbruch nennen die Frauen oft fehlende persönliche Ressourcen und das Gefühl der Überforderung; das gaben 2019 rund 56 Prozent der Frauen an, die wir beraten haben. Sie fühlen sich nicht imstande, ein Leben mit einem Kind zu bewältigen. Oft fehlen ihnen familiäre Netzwerke, die sie entlasten könnten. Die Familienplanung spielt auch eine Rolle. Es gibt Frauen, die zum Beispiel zu Beginn der Menopause schwanger werden und gar nicht mehr damit gerechnet haben, schwanger werden zu können. Oder die Frauen sind in einer Ausbildung, was es auch schwierig macht. Manchmal sind die Frauen auch erkrankt, psychisch oder chronisch.

Wie viele Beratungsstellen gibt es im Saarland?

SZALONTAI Träger von Beratungsstellen, die Beratungsbescheinigungen ausstellen sind: Donum Vitae, das Diakonischen Werk, die pro familia in Saarbrücken und unsere Schwester die pro familia in Neunkirchen sowie die örtlichen Gesundheitsämter. Ab Ende 2020, wenn die AWO-Beratungsstelle schließt, sind Beratungsstellen der pro familia die einzigen nicht-konfessionell orientierten und nicht-staatlichen Beratungseinrichtungen im Saarland.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben sich im vergangenen Jahr 1780 Frauen im Saarland für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden, die meisten davon waren zwischen 20 und 30 Jahren alt….

SZALONTAI Bei den Zahlen muss man etwas aufpassen. Das sind zwar die Zahlen im Saarland. Es waren aber 1242 saarländische Frauen. Die Übrigen rund 560 kamen aus anderen Bundesländern, zum Beispiel Rheinland-Pfalz.

Woran liegt das?

SZALONTAI In Trier etwa ist die Versorgungssituation sehr schlecht. Es gibt keine Krankenhäuser und keine niedergelassene Ärzte, die Abbrüche vornehmen. Das ist ein Problem in vielen Regionen in Deutschland, besonders in Bayern und Baden-Württemberg.

Ist das Saarland dagegen gut aufgestellt?

SZALONTAI Aktuell ja. Aber es ist zu befürchten, dass sich die Situation hier auch verschlechtern wird. Es sind viele ältere Ärzte im Saarland, die ambulant Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Der Generationenwechsel steht in den nächsten Jahren an. Außerdem wird der Schwangerschaftsabbruch in der medizinischen Ausbildung zu wenig berücksichtigt, so dass das Thema ärztlicher Nachwuchs eine heikle Geschichte ist.

Der umstrittene Paragraph 219a verbietet, Werbung für Abtreibung zu verbreiten. Was würde sich ändern, wenn dies erlaubt wäre?

SZALONTAI Zumindest hätten die Frauen mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Es geht nicht um Werbung, sondern um Information. Wenn eine Frau einen Arzt sucht, bei dem sie den Abbruch vornehmen lassen will, ist es ihr gutes Recht zu wissen, nach welcher Methode er das macht. Kann sie die Methode, für die sie sich entscheidet, dort auch in Anspruch nehmen? Darum geht es.

Der Paragraph wurde zumindest dahingehend geändert, dass Ärzte, die den Eingriff vornehmen, sich in eine Liste eintragen können. Was verbessert sich dadurch?

SZALONTAI Nach unserer Erfahrung kennen die Frauen die Liste nicht. Das andere ist, dass viele Ärzte sich nur sehr zögerlich eintragen, weil sich befürchten, Ziel von Hasskampagnen zu werden.

Die Angaben des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Schwangerschaftsabbrüche seit Jahrzehnten auf einem konstanten Niveau bleiben….