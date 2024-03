Eine Fahrspur vor HTW gesperrt Baustelle in Saarbrücken ist abgeschlossen, Absperrung bleibt – was ist da los?

Das erklärt sich nun aus einem weiteren Umstand: die Stadtwerke räumen Schilder und Sperrungen nicht mehr selbst weg. Sie verlassen sich auf Dienstleiter, und die haben vor Ostern offensichtlich keine Zeit: „Seitens der Stadtwerke ist die Baustelle fertig, die Straßenoberfläche ist bis Donnerstag wiederhergestellt. Dies alles vor der in der Presse angekündigten Bauzeit. Der Rückbau der Absperrung für die Verkehrssicherung und die signaltechnische Änderung erfolgt durch zwei Firmen in unserem Auftrag. Dies erfolgt am kommenden Dienstag, 2. April 2024. Was die Bausicherung angeht, arbeiten wir also mit einem externen Verkehrssicherer zusammen“, schreibt die Stadtwerke-Sprecherin.