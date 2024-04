Bekannte Firma im Saarland Chef vom Abschleppdienst in Saarbrücken hat kuriosen Nachnamen – „Viele Kunden lachen erst mal“

Was sein Name genau bedeutet, hat Schleppi noch nicht herausgefunden, wohl aber, dass er aus der Schweiz stammt. So stehe es in einem dicken Ordner, den er von seinem Opa bekommen hat. „Vierzehnhundertirgendwas“ sei der Name in der Gemeinde Lenk erstmals erwähnt worden, noch heute gebe es dort einige Schläppis, also mit „ä“. Tatsächlich findet man im Internet unter anderem eine Schreinerei mit dem Namen und die „Bergmetzgerei Schläppi“ und außerdem den Hinweis, dass im 18. Jahrhundert Menschen ins Saarland ausgewandert sind.