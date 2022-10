Denkwürdiger Abend : Zwei Könner gehen jetzt getrennte Wege

Saarbrücken Sigi Becker und Karl-Heinz Heydecke bereicherten als Duo die heimische Musikszene. Nun zieht es Heydecke in die Ferne. Zum Trost gab es ein mitreißendes Abschiedskonzert.

„Reisende soll man nicht aufhalten, aber man sollte das Gepäck nach Möglichkeit leicht halten.“ Das sagte Sigi Becker am Freitag beim letzten Konzert mit Karl-Heinz Heydecke. Sein Titel „Reise mit leichtem Gepäck“ bekam da geradezu programmatischen Charakter – ja, da wollte einer dem Freund den Abschied nicht so schwer machen.

Der gut besuchte Termin im Theater im Viertel (TiV) war die Dernière des musikalischen Duos. Becker nutzte die „Finissage“ für eine Revue seiner „vielleicht besten Lieder“ aus den vergangenen 40 Jahren als Reminiszenz an „die menschlich und künstlerisch schöne, belebende Zusammenarbeit“ mit Heydecke. Da hatten sich zwei gefunden: der im französischen Textchanson und in der politisch wie gesellschaftskritisch bewegten deutschen Liedermacher-Tradition beheimatete Becker und der dem Free Jazz zugeneigte Heydecke, der seine Künste als Instrumentalist wie als Wort- und Vokalakrobat gern bei experimentellen Improvisations-Konzerten der freien Szene austobte.

Wer hätte gedacht, dass diese künstlerischen Antipoden auf der Bühne so gut harmonieren? Tatsächlich verleiht Heydeckes Mitwirkung Beckers poetischen Kleinoden zusätzlichen Facettenschliff, wie hier wieder deutlich wurde: Wunderbar, wie beider akustische Gitarren einander ergänzten und wie Beckers Zupfen und Akkordspiel durch Heydeckes swingende Soli auf den sechs Saiten gekrönt wurden.

Neben Eigenkompositionen Beckers interpretierte das Duo außerdem Chansons und Songs, die Becker trefflich ins Deutsche übertragen hat, von Georges Brassens bis Leonard Cohen. So spannte sein „liederliches Schaffen“ hier einen wandelnde Zeitläufte umfassenden Bogen vom Sinter-staubigen Burbach bis zu Postkartenimpressionen aus der Normandie, vom „Mai in Spicheren“ bis zum melancholischen „Novembermorgen“, von unsentimentalen Liebesliedern bis zum „Lob der Faulheit“ – und von der Bibel über saarländische Nazi-Vergangenheit bis zu Träumen für die Zukunft.

Fürs TiV ist Heydeckes Abwandern gen Osten ein doppelter Verlust, weil das Duo die Spielstätte nicht nur musikalisch bereichert hat: Becker und Heydecke hätten, wie die am Freitag verhinderte erste Vorsitzende Jutta Roth vorab formulierte, gerade in schweren Zeiten sicheren Halt geboten „wie Felsen in der Brandung“. Das Geld etwa, das die beiden nach der langen, Covid-19-bedingten Schließung des TiV mit ihrem Benefiz-Konzert im Hof des Theater Überzwerg einspielten, sei „ein Segen“ gewesen.