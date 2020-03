Ein Virus legt das gesellschaftliche Leben lahm : Absagen im Viertel-Stunden-Takt

Nein, hier kommt niemand rein: Viele Museen, Theater und sonstige Veranstaltungsorte in den Regionalverbandskommunen bleiben geschlossen, zahlreiche Veranstaltungen sind abgesagt. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Regionalverband Ob IHK-Prüfungen, Ausstellungen, Vereins- oder soziale Aktivitäten: Viele Termine sind hinfällig, Veranstaltungsorte geschlossen.



Ob der Entschluss, alle Schulen vorübergehend zu schließen, die Besorgnis wegen des Corona-Virus beflügelt hat oder ob es andere Gründe gibt: Am Freitag sind Termin-Absagen und Meldungen über geschlossene Institutionen im Viertel-Stunden-Takt in unserer Redaktion eingegangen. Darunter auch die Tafel Saarbrücken, Saarland- und Congresshalle, die Volkshochschule, die Picobello-Aktion, das Theater Überzwerg, die IHK und etliche mehr. In den Rathäusern weisen die Verwaltungen darauf hin, Angelegenheiten soweit möglich telefonisch zu erledigen statt vorbeizukommen. Hier eine Übersicht über die Absagen ohne Anspruch auf Vollständigkeit – beginnend mit in allen Regionalverbands-Kommunen relevanten Absagen, danach geordnet nach Kommunen.

REGIONALVERBAND

Info Hotline und Lagezentrum Das saarländische Gesundheitsministerium hat eine Hotline für allgemeine Fragen zum Coronavirus im Saarland eingerichtet: montags bis freitags von 7 bis 24 Uhr, an Wochenenden von 9 bis 15 Uhr, Tel. (06 81) 5 01-44 22. Per Mail erreicht man das Lagezentrum zum Corona-Virus unter: lagezentrum@soziales.saarland.de. www.corona.saarland.de www.rki.de/covid-19

Lesefestival „erLESEN – Literaturtage im Saarland“: Die Organisatoren haben das Festival und damit auch alle Termine in den Buchhandlungen und sonstigen Lesestätten der zehn Regionalverbands-Kommunen abgesagt. Zudem informiert es: „Einige Veranstalter sind bereits dabei, mit den Akteuren neue Termine zu finden. Bei den Lesungen von Christian von Aster (27. März), Hanns Zischler (1. April) und Iny Lorentz (3. April) zum Beispiel behalten deshalb bereits gekaufte Eintrittskarten erst einmal ihre Gültigkeit.“ Infos: www.erlesen-saarland.de. Andere gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Die VHS des Regionalverbandes setzt alle Kurse bis einschließlich 25. April aus; mit Ausnahme der Wanderungen entfallen alle Einzel-Veranstaltungen. Die Kurse werden zeitlich nach hinten verschoben. Diese Regelung gilt auch für die VHS-Außenstellen und örtlichen Volkshochschulen.

Das Frauenbüro des Regionalverbandes Saarbrücken verzichtet auf alle Workshop und Veranstaltungen bis Ostern. Das fortlaufende Yoga-Programm (montags und freitags im VHS-Zentrum in Saarbrücken) pausiert vorerst bis zum 27. April.

„Saarland picobello“, die Müll-Sammelaktion, ist überall abgesagt, da Schulen und Kindergärten ab Montag geschlossen sind. „Aus Gründen des Umweltschutzes (Einsetzen der Brut- und Setzzeiten in Kürze) und organisatorischen Aspekten wird die Müllsammelaktion im Laufe dieses Jahres nicht nachgeholt“, teilte der Entsorgungsverband Saar mit.

IHK-Prüfugen: Die IHK-Organisation hat bundesweit alle Prüfungen (Aus- und Weiterbildung) vom 16. März bis einschließlich 24. April abgesagt. „Damit können nun auch die bisher noch von der IHK Saarland geplanten Prüfungen zum Bankfachwirt und zum Bilanzbuchhalter sowie die Prüfungen zu den wirtschaftsbezogenen Qualifikationen der Fachwirte nicht durchgeführt werden“, teilte die IHK mit.

Der Polizeichor des Saarlandes hat seine für 17. März geplante Mitgliederversammlung abgesagt.

GROSSROSSELN

Die Ortsratssitzung des Gemeindebezirks Großrosseln (18. März) wird verschoben.

Das Jazz-Festival in der Rosseltalhalle Großrosseln (20./21. März) ist auf unbekannten Termin verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, dürfen aber auch bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Das Erzrock Festival – Bon Jovi Tribute Band „Dead Or Alive” in der Rosseltalhalle ist vom 28.3. auf den 28. November verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

Der Haupt-, Finanz- und Bauausschuss des Großrosseler Gemeinderates verschiebt seine ursprünglich für 24. März geplante Sitzung bis auf Weiteres.

PÜTTLINGEN

Das Trimmtreff Viktoria und das Hallenbad im Trimmtreff Viktoria bleiben vom 16. März bis 26. April geschlossen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Gedenkfeier des Bergmans- und Unterstützungsvereins St. Barbara Köllerbach, vorgesehen für den 16. März am Mathildenschacht, ist verschoben.

QUIERSCHIED

Alles abgesagt: Alle der Quierschieder Verwaltung bekannten und im Veranstaltungskalender des Monats März veröffentlichten Veranstaltungen in der Gemeinde wurden durch die Veranstalter abgesagt, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Dies gilt auch für die Veranstaltungen in der Q.lisse (Frühlingskonzert 22. März, Kleinkunstprogramm „Glückshormone“ 28. März) und in der Bücherei, ebenso an diesem Samstag, 14. März, für den „Suppentag“ des DRK Quierschied und die Picobello-Aktionen in Fischbach-Camphausen und Quierschied. Abgesagt sind unter anderem auch: Konzert „Die Ohren essen mit“ (Verein der Musikfreunde, 15. März), Wanderung rund um Quierschied (Kneippverein, 17. März), Senioren-Mittagstisch (17., 24. und 31. März), Vortrag „Wie kann man Geld sparen und ein Vermögen aufbauen?“ (VHS, 18. März).

RIEGELSBERG

Der Mehrgenerationentreff im Ortsteil Walpershofen bleibt bis mindestens zum 29. März geschlossen, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Infos dazu im Rathaus, Tel. (0 68 06) 93 01 81, oder per E-Mail an: kultur@riegelsberg.de.

Die Gebrauchtwarenbörse „Guddes“ im Ortsteil Walpershofen bleibt bis einschließlich 27. März geschlossen.

Alle Hallen und Bäder in der Gemeinde Riegelsberg (also die Riegelsberghalle, die Köllertalhalle, alle Schulturnhallen und die Kleinschwimmhalle) sind ab Montag, 16. März, bis voraussichtlich 26. April geschlossen.

SAARBRÜCKEN

Saarlandhalle und Congresshalle haben ihren Betrieb bis mindestens 29. März eingestellt, teilte das Congress-Centrum-Saar am Freitagabend mit.

Die Stadtgalerie Saarbrücken hat alle öffentlichen Führungen bis auf Weiteres abgesagt.

Die Museen der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz bleiben von diesem Samstag, 14. März, bis vorerst 30. März für das Publikum geschlossen. In Saarbrücken also die Moderne Galerie des Saarlandmuseums, die Alte Sammlung des Saarlandmuseums, das Museum für Vor- und Frühgeschichte und die Schlosskirche (in Wadgassen das Zeitungsmuseum, in Perl-Nennig die Römische Villa Nennig).

Jugendzentren/Woche gegen Rassismus: Alle im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus geplanten Veranstaltungen der Regionalverbands-Jugendzentren entfallen. Das sind: Punkrock-Spektakel im Juz Försterstraße (14. März), Theater „Menschenrechte und andere Kleinigkeiten“ im Schlosskeller (18. März), das Soccerturnier der Jugendzentren (20. März) und „Rap against Racism One Love – No Border II“ (28. März).

Das Theater Überzwerg stellt seinen Spielbetrieb von diesem Samstag, 14. März, vorläufig bis zum 23. April ein. Das Geld für per Überweisung bezahlte Karten wird automatisch rückerstattet. Für Vorverkaufskarten gilt: Kontodaten per Mail durchgeben (kontakt@ueberzwerg.de) oder ab Montag unter Tel. (06 81) 9 58 28 30.

Das Kino achteinhalb in Saarbrücken hat seinen Betrieb bis zum 19. April eingestellt.

„Musik.Video.Kunst“ an diesem Samstag, 14. März, im Kino achteinhalb in Saarbrücken ist abgesagt.

Der Eurodistrict SaarMoselle hatte zu einem interkulturellen Seminar am 14. März in die Räume der IHK in Saarbrücken eingeladen. Der Termin ist auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben.

Die Theaterfreunde 1921 Altenkessel haben ihre Aufführungen von „Ein ungleiches Paar“ – beginnend an diesem Wochenende, 14./15. März – abgesagt.

Die Dorndorfhütte des Saarwaldvereins Bischmisheim bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Schlossgespenst: Alle öffentlichen Führungen mit dem Schlossgespenst im Saarbrücker Schloss für Kinder fallen bis Ende April aus, somit die Termine am 15., 22. und 29. März, sowie am 4. (französische Führung), 5., 12., 19. und 26. April. Auch alle Extra-Führungen, etwa für Kitas, Kindergärten oder Kindergeburtstage, sind abgesagt.

„Kultur für Kids“ im Schlosskeller: Alle Veranstaltungen bis Ende April fallen aus: „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ (15. März), „Kotzmotz, der Zauberer“ (22. März), „Rotkäppchen/RedDogTheater (29. März), „Tom das Schaf“ mit dem Figurentheater Alfred Büttner (5. April), „Das hässliche Entlein (19. April), „Die kleine Hexe“ (26. April). Gekaufte Eintrittskarten können in der Tourist Info des Saarbrücker Schlosses zurückgegeben werden.

„Unser Dorf spielt Tischtennis“, das Hobby-Turnier des TTC Gersweiler am 15. März, ist abgesagt.

Die Tafel Saarbrücken ist ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres geschlossen (www.tafel-saarbrücken.de).

Der Kulturring Bischmisheim verschiebt seine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl.

Die „Zukunftswerkstatt“ in Ensheim (17. März) der Landeshauptstadt fällt aus, ein Ersatztermin wird geplant.

Das Netzwerk Bruchwiese hat sein für 17. März geplantes Treffen abgesagt.

„Queer im Quartier“ im LSVD-Checkpoint ist vom 18. März auf den 16. September verlegt.

Die Lesereise „Printemps Poétique Transfrontalier“ durch die Großregion fällt aus, damit auch deren Termin im Saarländischen Künstlerhaus am 18. März. Es ist vorgesehen, die Tournee nachzuholen.

Die Saarländische Heilpraktiker-Prüfung am 18. März im VHS-Zentrum in Saarbrücken ist abgesagt.

Das Konzert „Si on Chantait“ im „Kunstwerk“ Saarbrücken (19. März) mit N. Bastian und J. M. Letullier ist auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben.

„Fußgängerparadies Saarbrücken“, in der Reihe „Stadtgespräche“ in der Stadtgalerie Saarbrücken für 19. März vorgesehen, ist abgesagt.

„Bel étage“: Das Konzert „Disco Inferno“ in der „el étage“ Saarbr­ücken ist vom 20. März auf den 9. Mai verleg­t. Kar­ten behalten ihre Gü­ltigkeit oder können zurückgegeben werd­en.

Café de Paris (Blumenstraße 10): Das Konzert mit Daniel Gruselle und Fabian Tibaldi (21. März) ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Matinée der Deutschen Radio Philharmonie in der Congresshalle Saarbrücken (22. März) fällt aus. Es wird aber am Konzerttag, 11.04 Uhr, auf SR 2 KulturRadio als Vorproduktion gesendet. Unter Leitung von Chefdirigent Pietari Inkinen und mit dem Pianisten Alexei Volodin werden Werke von Antonín Dvorák und Sergej Rachmaninow gespielt. Zur Rückerstattung der Eintrittskarten für SR-Veranstaltungen gilt: das Formular, das auf SR2.de bereit gestellt wird, ausdrucken und ausgefüllt mit den Eintrittskarten senden an: DRP-Shop im Musikhaus Knopp, Futterstraße 4, 66111 Saarbrücken. Im Musikhaus liegt das Formular auch aus.

Paul Panzers Show „Midlife Crisis“ in der Saarlandhalle wird vom 21. März auf den 31. August verlegt, teilten die Veranstalter mit. Alle Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Kulturverein Bübingen: Der Chansonabend mit Marcel Adam (22. März) wird verschoben.

Der Modelleisenbahnclub Güdingen teilt mit, dass der für 22. März geplante Ostermarkt mit Fahrtag ausfällt.

Der Vortrag bei der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Dr. Nino Galetti am 23. März in Saarbrücken ist abgesagt.

Die „Genusswerk Messe Saar“ (3. bis 5. April im E Werk Saarbrücken) wird um ein Jahr verschoben, teilte die „Messe Saar“ mit. Neuer Termin: 26. bis 28. März 2021. Messe-Tickets oder Genusspässe behalten ihre Gültigkeit oder können in allen bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

SULZBACH

Das Sulzbacher Kellertheater hat alle Vorstellungen im März und April von „Jerry Cotton jagt den New York Ripper“ abgesagt. Die im Vorverkauf erworbenen Karten können zurückgegeben werden, teilte das Theater mit. Die vier für den Mai geplanten Vorstellungen werden – Stand 13. März – voraussichtlich gespielt (Karten gibt es unter www.sulzbacher-kellertheater.de oder im Geschenkhaus Licht in Sulzbach).

Die Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal wird ab 16. März für vorerst zwei Wochen geschlossen, eine Verlängerung ist möglich.

Ausschusssitzungen verschoben: Die Sitzung des Sulzbacher Gemeinderatsausschusses für Bauwesen und Planung (17. März) wird verschoben, ebenso die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr (19. März).

VÖLKLIGEN

Hallenbad und Stadtbibliothek in Völklingen sind bis voraussichtlich einschließlich 26. April geschlossen.

Der TV Völklingen stellt seinen kompletten Trainingsbetrieb bis zum Ende der Osterferien ein.

Der Theaterverein Titania Völklingen sagt bis auf Weiteres alle Vorstellungen ab. Dies gilt auch für die Vorstellung diesen Samstag, 14. März, von „A la Carte“ sowie die Premiere von „Terror“ am Freitag und Samstag 20./21. März (www.theater-voelklingen.de).