Saarbrücken Vom Hotel zum Bürogebäude und bald wieder zum Hotel? Das ehemalige Excelsior ist fast komplett aus dem Stadtbild verschwunden.

Mitten in der Stadt stirbt gerade ein Stück Saarbrücken zum zweiten Mal. An der Ecke Bahnhof-/Faktoreistraße wird das ehemalige Hotel Excelsior abgerissen. Der zweite Tod ist allerdings nicht mehr so schlimm wie der erste, denn wirklich fehlen wird das Gebäude, das da gerade dem Erdboden gleich gemacht wird, nicht. Sein Gesicht hat es nämlich schon vor fast einem halben Jahrhundert verloren.