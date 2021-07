Abiturfeier in Völklingen : Erstmals französisches Abitur am Warndt-Gymnasium

Völklingen 68 Jungen und Mädchen meistern die Prüfung, niemand fällt durch. Nick Leick freut sich über die Traumnote 1,0.

68 Schülerinnen und Schüler legten am Warndt-Gymnasium erfolgreich das Abitur ab, 14 davon erhalten erstmals den zweisprachigen Abschluss „AbiBac“. In einer feierlichen Zeremonie in der Schulsporthalle wurden die Zeugnisse übergeben, „bei 22 von ihnen stand die ‚1’ vor dem Komma“, heißt es im Bericht der Schule. Wegen der Pandemie musste die Zeremonie für die vier Bezugskurse getrennt ausgerichtet werden, was es aber auch ermöglichte, dass die Eltern dabei sein konnten.

Besonders geehrt wurde Nick Leick, der mit der Traumnote 1,0 Jahrgangsbester war. Ebenfalls gewürdigt wurden Rabea Müller, die die Note 1,1 erreichte, und Carolin Zewe für ihre Note 1,2. Weiterhin wurden für herausragende Leistungen in den einzelnen Fächern geehrt: Lea-Sophie Berberich in Deutsch und in Französisch, Fabienne Loew in Englisch und Bildende Kunst, Nick Leick in Mathematik, Chemie und Musik, Larissa Laurent in Erdkunde und Biologie, Marie Simon in Sport, Nico Rainer in Spanisch, Luna Karrenbauer in Chemie und Katholischer Religion, Mark Schmidt und Aaron Kreis in Physik, Rabea Müller in Geschichte.