Pfadfinder vom Eschberg auf Weltreise : Saarbrücker segeln über den Atlantik

Die Segelyacht „Amadie“, liebevoll renoviert und technisch aufgerüstet, ist für mindestens ein Jahr das Zuhause von Jan Netter, Hendrik Hust, Tilman Müden und Philipp Klick. Foto: Jan Netter

Saarbrücken Drei Saarbrücker erfüllen sich einen Traum: Mit ihrer Segelyacht überqueren sie demnächst den Atlantik. Wie das kam und was man für ein solches Abenteuer braucht, erzählen sie hier.

Der seltene blaue Marlin schwimmt einsam im türkisblauen Wasser entlang einer schroffen Felsenküste. Zu meditativen Klängen begleiten wir ihn und die Crew der „Amadie“ auf dem Meer ... leider nur auf Youtube. Für passionierte Segler ist die „Fantastische Reise der ‚Amadie’“, wie dieser Reiseblog heißt, ein Traum. Pure Inspiration. Für die drei Saarbrücker Jan Netter (28), Tilman Müden (26), Hendrik Hust (22) und Philipp Klick (29) aus Karlsruhe ist es die Erfüllung ihres Traumes, der als fixe Idee 2020 im ersten Lockdown entstand und den die vier Freunde am 2. Juni mit der Lichtung des Ankers der „Amadie“ in Kroatien in die Tat umsetzten. Seit dreieinhalb Monaten sind die vier im Mittelmeer unterwegs.

Das Mittelmeer zum Trainieren für den Atlantik

Dort „trainieren“ sie für die gefährliche, mindestens dreiwöchige Überfahrt auf hoher See. Anfang Oktober soll es über den Atlantik gehen – mit Kurs auf die Karibik. Mit Stopps auf den Kanarischen Inseln und den Kapverden. Von dort soll dann Ende November die Atlantik-Überfahrt starten. „Von August bis Ende November ist Sturmsaison in der Karibik. Das heißt, keine Versicherung versichert zu dieser Zeit unser Boot“, erläutert Jan Netter. Die Karibik will die Crew ein gutes halbes Jahr erkunden. „Im Juni oder Juli müssen wir uns entscheiden, wie es weitergeht. Das hängt davon ab, wieviel Lust wir noch haben und wie es finanziell aussieht“, so der Wirtschaftsingenieur, der für dieses Abenteuer seinen – ebenfalls nicht unaufregenden – Job in der Entwicklungshilfe in Mali kündigte, seine Ersparnisse zusammenkratzte und das Boot kaufte.

Abenteurer bei ruhiger See (von links): Jan Netter, Tilman Müden, Hendrik Hust und Philipp Klick. Foto: Jan Netter

Eine Option: Die „Amadie“ segelt ein halbes Jahr entlang der amerikanischen Ostküste Richtung Kanada und über die Azoren zurück nach Europa. „Das ist eine anspruchsvolle und gefährlichere Route“, erklärt Jan. Oder das Boot wird in den USA verkauft. „Wir könnten auch durch den Panamakanal fahren oder wir umsegeln Südamerika und verkaufen das Boot in Australien. Je nachdem, hängen wir noch ein zweites oder drittes Jahr dran. Mal sehen.“

Erst wenig Segelerfahrung

„Die meisten Menschen, die so was machen, hatten schon deutlich mehr Segel-Erfahrung als wir“, gibt Jan zu. Deshalb habe man die „Amadie“ in Kroatien zu Wasser gelassen, denn dort kannten die vier das Revier von einigen kürzeren Segeltörns, die sie für Freunde und Familie als Skipper bereits in den Jahren zuvor organisiert hatten. „Wir haben wahnsinnig viel gelernt in den letzten Wochen, auch vieles, was man nicht lernt, wenn man den Segelschein macht. Was an so einem alten Boot alles kaputt gehen kann, ist unglaublich.“ Der ausgebildete Elektrotechniker Philipp ist dann Gold wert, er kann fast alles reparieren, hat die „Amadie“ selbst technisch fit gemacht. „Wir sind bestimmt eines der Boote mit der meisten Stromerzeugung“, scherzt Jan. Selbst die Eiswürfelmaschine laufe fast immer, „eine der elementarsten Anschaffungen“. Für die Drinks.

Im Trockendock in Barcelona

Nach der Erkundung der kroatischen Küste, einiger griechischer Inseln, den Küsten von Albanien, Montenegro und zuletzt Süditalien lag die „Amadie“ gerade eine zeitlang in Barcelona im Trockendock. Das Ruder musste repariert werden. „Uns war gar nicht klar, wieviel Arbeit dieses Boot macht. Wir erleben damit ein Abenteuer nach dem anderen“, sagt Jan. Um es in Schuss zu halten, braucht es neben Wissen auch Kreativität und Improvisationsvermögen.

Unter Deck ist es gemütlich: Philipp Klick, Jan Netter, Hendrik Hust und Tilman Müden (von links). Foto: Jan Netter

Bei den Pfadfindern gelernt

Das lernt man unter anderem bei den Pfadfindern. Jan, Hendrik und Tilman kennen sich von dort seit sie Kinder sind. Sie waren in „Pfadfinder-Stämmen“ in Scheidt und am Eschberg lange aktiv. „Die beiden haben genauso wie ich eine große Portion Abenteuerlust“, erzählt Jan. „Die Welt entdecken auf ökologische Art und dabei viel in der Natur sein, das wollten wir unbedingt.“ Handwerkliches Geschick und Lust, Dinge auszuprobieren, hilft den vier mutigen Landeiern also auf hoher See. Hendrik ist Maschinenbauer. Tilman hat eine kaufmännische Ausbildung. Philipp studiert Elektrotechnik. Er kümmerte sich um die Installation der Solarpanels und des Windgenerators und nutzt seine bei der Um- und Aufrüstung des Bootes gewonnenen Erfahrungen, um seine Bachelor-Arbeit fertig zu stellen. Thema: Autonome, regenerative Energiegewinnung auf einem Boot. Die Solarpanels im Wert von 8000 Euro sponsorte ein deutsches Unternehmen und erhält dafür Daten, die auf der Reise gesammelt werden.

Respekt vor der Überfahrt

Bisher hatte die Crew Glück mit dem Wetter. Zudem war man entlang der Küsten unterwegs, machte viele Stopps in einsamen Buchten, aber auch in einigen Weltkulturerbestätten, darunter viele alte Hafenstädte. Bald wird es ernst. „Ja, wir haben Respekt vor der Überfahrt“, sagt Jan. „Der Atlantik ist wettertechnisch ein Revier, mit dem wir uns nicht auskennen. Es wird eine psychische und physische Herausforderung werden.“ Die Überfahrt, für die ein Gast an Bord kommt, soll drei Wochen dauern, aber bei schlechtem Wetter kann es auch länger werden.

Modernste Technik an Bord

„Wir professionalisieren unser Boot derzeit hier im Mittelmeer. Zum Beispiel mit Navigationssystemen, mit denen man andere Boote erkennen oder auch Notrufe absetzen kann. Wir haben uns Satellitentechnik besorgt, damit wir weltweit gehört werden und eine Entsalzungsanlage sorgt dafür, dass wir bei der Wasserversorgung autark sind.“

Fantastische Aufnahmen im Reise-Blog

Wer den unterhaltsamen, inspirierenden Reise-Blog (in Deutsch und Englisch) der vier Abenteurer mit vielen gut gemachten Videos online verfolgt – die Drohnen-Aufnahmen sind eine Wucht –, den packt womöglich schnell das Fernweh. Man wünscht sich sehnsüchtig an Bord dieser schnittigen Segelyacht. Ganz egal, ob es tatsächlich die sieben Weltmeere werden, oder der Atlantik schon reicht – für die vier Abenteurer und ihre sporadischen Gäste ist diese Reise schon jetzt prägend und unvergesslich.

Info Hochseetaugliche Yacht für bis zu zehn Personen Die „Amadie“, gebaut 2008 ist 13 Meter lang und vier Meter breit. Das Boot hat vier Kabinen, zwei voll ausgestattete Bäder, einen großen Salon mit integrierter, gasbetriebener Küche und Abstellraum. Bei guten Bedingungen sind Segelgeschwindigkeiten von bis zu zehn Knoten/Stunde (18,5 km/h) machbar. Es gibt einen Windgenerator und mehrere Solarpaneele. Navigiert wird meist mit Offline-Karten in der Navionics-App. Tägliche Wetter-Updates über die Satelliten-Internetstation. Der Reiseblog der Crew: www.amadie.de

Und was ist mit Corona?