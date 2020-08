Eine Waldmaus als Bilderbuchmaus : Abenteuer mit Emil Mausezahn für den Wildpark

Saarbrücken Zu den Abenteuern der Waldmaus Emil Mausezahn im Saarbrücker Wildpark gibt es jetzt auch ein Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren, teilte die Pressestelle der Stadt Saarbrücken mit. Es basiert auf dem ersten Teil der Mausezahn-Buchreihe „Die unglaublichen Abenteuer von Emil Mausezahn und seinen Freunden“ von Simone Harsch.

Die Autorin spende für jedes verkaufte Exemplar der Buchserie drei Euro an den Wildpark. In der Ankündigung heißt es: „Das neue Bilderbuch erzählt davon, wie Emil Mausezahn zufällig den goldenen Schlüssel findet, der sämtliche Gehege des Wildparks öffnet. Doch durch seine Unaufmerksamkeit geht der Schlüssel verloren“ – was etliche unglaubliche Abenteuer nach sich ziehe. Durch den bisherigen Verkauf der drei Bände sei es möglich gewesen, mehr als 2000 Euro in Form von Tierpatenschaften an den Wildpark Saarbrücken zu spenden.