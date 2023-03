Vorbildliches Engagement Dudweiler tut viel für Geflüchtete aus der Ukraine

„Die Hilfsbereitschaft in Dudweiler ist enorm groß, und die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Bezirk ist von Anfang an reibungslos verlaufen“, berichtet Esther Witt. So konnte den Geflüchteten im Hotel der Familie Witt und im benachbarten Appartementhaus der Familie Seewald schnell Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, in dem sie sich in den neu eingerichteten Küchen jeweils selbst versorgen und einem geregelten, selbstbestimmten Tagesablauf nachgehen können. „Das ist ein sehr wichtiger Punkt“, weiß Jürgen Tubbesing von der ehrenamtlichen Projektgruppe „Ankommen in Dudweiler“. „Die Menschen wollen selbstverantwortlich leben, sich um sich und ihre Kinder kümmern, so wie sie das in ihrer Heimat auch tun würden. Und sie tun das auch mit sehr viel Engagement und Fleiß. Wir geben ihnen Hilfestellung, wo es nötig ist und fördern, wo wir es als wichtig ansehen.“ So wie im Fall des 11-jährigen Daniil, der, bevor das Büfett am Donnerstagabend eröffnet wurde, seine Geige auspackte und die Gäste mit fröhlichen, aber auch melancholischen Klängen verzauberte. „Als wir durch Daniils Großmutter erfuhren, dass der Junge am Geigenspiel interessiert ist, haben wir ihm zum letzten Weihnachtsfest ein Instrument besorgt“, erzählt Rolf Witt. „Wie sie hören und sehen können, war das eine sehr gute Investition.“