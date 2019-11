Ein Abend mit Eva Kammigan : Auf dem Saarbrücker Theaterschiff war’s zum Gruseln schön

Saarbrücken Die ersten Sätze aus den „Nachtwachen“, einem satirischen Roman von August Klingemann (1777‑1831) deklamierend, schritt Eva Kammigan am Halloween‑Abend auf die Bühne des Theaterschiffs Maria Helena.

Nach den Infos zum Nachtmahr gab es noch Zubereitungstipps für gebratene Nachtigallen mit Blutbrot. Zum Abschluss listete Kammigan zu „Red Right Hand“ von Nick Cave & The Bad Seeds die ganze Bandbreite der grauenvollsten Strafen und Schicksale aus Grimm’schen Märchen auf. Mit vollem stimmlichem Einsatz schilderte Kammigan das Sortiment des Schrecklichen, machte die Ängste der literarischen Gestalten erlebbar. Im Theaterschiff fühlte man sich trotzdem gut aufgehoben, und am Ende wusste jeder, was Gruseln ist. Wie der eine, der auszog, das Fürchten zu lernen.