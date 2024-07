Bauarbeiten ab dem 26. Juli Instandsetzungsarbeiten in der Fischbachstraße in Dudweiler – was Anwohner und Fußgänger beachten müssen

Die Landeshauptstadt Saarbrücken und der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) setzen ab Freitag, 26. Juli, die Fischbachstraße in Dudweiler instand. Die Kosten betragen rund 196 000 Euro. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag, 18. Juli, mit. Im Bereich zwischen der Camphauser Straße und der Feldstraße werden Fräs- und Asphaltarbeiten durchgeführt. Voraussichtlich dauert die Maßnahme bis in die Woche vom 19. August an. Witterungsbedingt können sich die Arbeiten allerdings verschieben, heißt es in der Mitteilung.