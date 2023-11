Gründer per Haftbefehl gesucht Saarbrücker Kaufhof-Nachfolger „Aachener“ ist insolvent

Was wird aus dem ehemaligen Kaufhof in der Landeshauptstadt Saarbrücken? Das ist aktuell nicht ganz klar. Denn: Die Modekette „Aachener“ hat offenbar Insolvenz beantragt. Darüber berichtet das „Handelsblatt“. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, teilte das der neue Geschäftsführer, Oliver C. Nobel, den rund 360 Beschäftigten des Unternehmens am Donnerstag, 23. November, mit.