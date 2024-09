Staugefahr A620-Sperrung an der Westspange ab morgen – Umleitungsinfos für Autofahrer

Bereits im Juni kam es an der Westspange zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Autofahrer konnten vom Ludwigskreisel nicht wie gewohnt über die Westspangenbrücke auf die A620 in Richtung Mannheim oder auf die B51 nach Alt-Saarbrücken fahren. Stattdessen mussten sie über die Malstatter Brücke und andere Umleitungsstrecken ausweichen, was zu Staus auf der A620 und in Alt-Saarbrücken führte.