Beinahe mehrere Unfälle verursacht : Falschfahrerin auf A 620 gestoppt – Frau verfuhr sich und irrte stundenlang mit Auto umher

Saarbrücken Eine Frau war in der Nacht auf Freitag als Falschfahrerin auf der A 620 bei Saarbrücken und Völklingen unterwegs. Nachdem die Polizei sie stoppen konnte, stellte sich heraus, dass die Senioren sich bereits seit Stunden verfahren hatte.

Eine Falschfahrerin konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Beamten der Bundespolizei auf der A 620 in Höhe des Messegeländes in Saarbrücken gestoppt werden. Zuvor wurde der Polizei gegen 1.28 Uhr die Autofahrerin als potenziell betrunkene Fahrerin gemeldet, als sie auf der A 620 in Richtung Völklingen unterwegs war und dort die Autobahn an der Ausfahrt Völklingen Ost verlies. Die Polizei konnte sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht auffinden.