Jugendfußball „Perfekter Abschluss“ für Tobias Eisel

So eng liegen Jubel und Enttäuschung beieinander. Während die Jugendfußballer des 1. FC Saarbrücken am Donnerstag den Gewinn des A-Jugend-Saarlandpokals mit der Humba feierten und ihren Trainer Tobias Eisel in die Luft warfen, saßen die Spieler der SV Elversberg mit hängenden Köpfen auf dem Rasen. Der 1. FC Saarbrücken hatte zuvor das Finale vor 650 Zuschauern im Stadion des FC Palatia Limbach mit 3:0 gewonnen.