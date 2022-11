Vokalmusik : Sangeskunst erfüllt Saarbrückens Schloss

Saarbrücken A-cappella-Formationen, die mit viel Kritikerlob im Gepäck anreisen, gastieren am ersten Adventswochenende in der Landeshauptstadt.

(red) Stimmen, die ganz für sich den Ohren schmeicheln und die Herzen erreichen sollen, erwarten die Gäste beim ersten A-cappella-Abend im Festsaal des Saarbrücker Schlosses. Gastgeber ist am Samstag, 26. November, das Kulturforum Regionalverband Saarbrücken. Zu hören sind ab 20 Uhr die Vokal-Spezialisten im Ensemble „anders“.

Sie kommen aus Freiburg, gewannen 2019 den A-cappella-Wettbewerb „vokal.total“ in Graz, den „So La La Contest“ in Solingen und die „St. Ingberter Pfanne“. „Anders“ verweben in ihren A-cappella-Pop jazzige Einflüsse und versehen ihre Stücke vorwiegend mit deutschen Texten.