„Ganz Saarbrücken stoppt die AfD!“ 7000 Menschen demonstrieren in Saarbrücken trotz Regen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus

Pünktlich zum Start der fünften Demonstration gegen Rechtsextremismus hat der Regen in Saarbrücken begonnen. Doch davon ließen sich die rund 7000 Menschen auf dem Landwehrplatz nicht abschrecken, für Demokratie und Vielfalt einzustehen. Neben den bekannten Demoschildern und bunten Bannern, spannten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die mindestens genau so bunten Regenschirme auf, zogen Regencapes an und riefen mit vereinter Stimme: „Ganz Saarbrücken stoppt die AfD!“.