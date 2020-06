Polizei sucht Zeugen : Unbekannter stößt 61-Jährige Rolltreppe hinunter

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken-Dudweiler Ein Unbekannter hat am Montag, 8. Juni, in der „Dudo-Galerie“ in Saarbrücken-Dudweiler eine 61 Jahre alte Frau eine Rolltreppe hinuntergestoßen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr. Der Unbekannte habe die 61-Jährige von der obersten Stufe der Rolltreppe in der Galerie gestoßen. Dadurch sei die 61-Jährige gestürzt und habe sich eine Platzwunde an der Lippe zugezogen.